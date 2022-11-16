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00:06, 16 ноября 2022Мир

Франция отреагировала на инцидент в Польше

BFMTV: Франция вместе с партнерами по НАТО проверит сообщения о падении ракет в Польше
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Франции проверяют инцидент с падением ракет на территории Польши с партнерами по Североатлантическому Альянсу (НАТО). О реакции Парижа сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Франция находится «на связи с партнерами по НАТО, чтобы устранить сомнения в связи со взрывами на территории Польши».

Ранее Минобороны России отреагировало на падение ракет в Польше. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — отметили в ведомстве.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека.

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Юлия Мискевич
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