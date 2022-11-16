Франция отреагировала на инцидент в Польше

BFMTV: Франция вместе с партнерами по НАТО проверит сообщения о падении ракет в Польше

Власти Франции проверяют инцидент с падением ракет на территории Польши с партнерами по Североатлантическому Альянсу (НАТО). О реакции Парижа сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Франция находится «на связи с партнерами по НАТО, чтобы устранить сомнения в связи со взрывами на территории Польши».

Ранее Минобороны России отреагировало на падение ракет в Польше. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — отметили в ведомстве.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека.