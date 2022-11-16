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20:15, 16 ноября 2022Путешествия

Названы самые «стрессовые» аэропорты мира

Hawaiian Islands: аэропорт Манчестера оказался самым «стрессовым» аэропортом мира

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Среди аэропортов с самым высоким уровнем стресса в мире оказались авиагавани Великобритании, Греции и Франции. Об этом сообщается в исследовании информационного портала об отдыхе на Гавайях Hawaiian Islands.

Лидером рейтинга стал британский аэропорт в городе Манчестер — около 82,5 процента отзывов об этом месте в интернете содержат негативную информацию или жалобы. Наиболее распространенными словами, которые пассажиры используют в отзывах, является «смущение», «нехватка», «стояние в очереди» и «фарс». Второй по уровню стресса назвали авиагавань Ираклиона «Никос Казандзакис», расположенную на острове Крит. Третье место занял лондонский аэропорт Станстед.

Следом расположись канадский аэропорт в Торонто и французский в Бордо. В десятку также попали другие авиагавани Великобритании — Лутон (Лондон) и Бристоль, а также Берлин, Брюссель и еще один порт Пятой республики — Бове-Тилле.

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Примечательно, что 20 самых загруженных аэропортов мира по пассажиропотоку не вошли в число 25 самых «стрессовых». В рейтинг также попал аэропорт российского города Краснодар с показателем 52,52 процента.

Отмечается, что специалисты просмотрели больше 1500 обзоров Google на более чем 500 аэропортов по всему миру: авиагавани были ранжированы в зависимости от частоты упоминаний недовольства и количества жалоб авторов отзывов.

В октябре журнал для путешественников Condé Nast Traveler объявил итоги премии The Readers' Choice Awards 2022. Так, лучшим отелем мира стал Cheval Blanc St-Tropez, расположенный на Лазурном побережье Франции.

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Дарья Рыбак
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