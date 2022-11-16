Мастер отказала клиенту в тату и получила от него благодарность через два года

Тату-мастер Тамия отказала клиенту набить персонажа из игры «Монополия» с автоматом в руке

Тату-мастер Тамия отказала клиенту в нанесении рисунка и получила от него благодарность через два года. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @tamiaoveres, чей блог насчитывает более 351 тысячи подписчиков, рассказала, что получила запрос по электронной почте на создание татуировки от 16-летнего молодого человека. По ее словам, у него было разрешение от родителей. «Он хотел рисунок с изображением главного персонажа из настольной игры "Монополия", и чтобы в одной руке держал автомат, а в другой — кастет», — сказала она в ролике.

Прочитав сообщение, Тамия ему ответила, что он еще пожалеет, набив подобное, и предложила ему выбрать другой рисунок. Однако через два года, когда мальчику исполнилось 18 лет, он пришел к ней на сеанс с пожеланием сделать татуировку, связанную с одним важным событием в его жизни. Вдобавок клиент поблагодарил специалистку за то, что два года назад она отговорила его от первоначальной идеи.

В конце ролика мастер отметила, что никогда не будет наносить на тело человека рисунки, связанные с бандитскими группировками, расизмом и гомофобией.

В октябре тату-мастер Владимир Ермак перечислил опасные для жизни в России рисунки на теле. Так, специалист призвал россиян не наносить на тело иероглифы и фразы на неизвестных языках. При этом он пояснил, что многие студии и частные мастера не несут ответственности перед клиентом за значение изображения, поскольку им важно качество.