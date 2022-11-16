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06:31, 16 ноября 2022Мир

Трамп допустил причастность России к взрыву ракеты в Польше

Экс-президент США Трамп допустил, что ракета в Польшу прилетела из России

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории России. Своим мнением он поделился, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго, передает РИА Новости.

«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — предположил экс-лидер США.

Таким образом, Трамп разошелся в предварительных оценках произошедшего с действующим президентом США Джо Байденом, который назвал причастность России к взрыву в Польше маловероятной. «Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — сказал он.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека.

Марина Совина
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