Трамп допустил причастность России к взрыву ракеты в Польше
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории России. Своим мнением он поделился, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго, передает РИА Новости.
«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — предположил экс-лидер США.
Таким образом, Трамп разошелся в предварительных оценках произошедшего с действующим президентом США Джо Байденом, который назвал причастность России к взрыву в Польше маловероятной. «Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — сказал он.
Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека.