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21:41, 16 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии контактов между Киевом и Минском

Зеленский сообщил об отсутствии контактов между Украиной и Белоруссией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

У Киева и Минска отсутствуют контакты с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте переговоры в Беловежской Пуще, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал «Рада».

Как уточнил украинский лидер, стороны контактировали «в самом начале», когда Белоруссия «передавала сигналы о встречах». «Помните, на территории наших дипломатических сторон. После этого никаких контактов у нас не было», — сообщил он.

Глава государства добавил, что между министрами обороны Украины и Белоруссии также пока не было контактов.

Во вторник, 15 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией. По его словам, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции.

После начала спецоперации прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.

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Марина Совина
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