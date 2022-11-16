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13:15, 16 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 ноября

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 16 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижения сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российская сторона нанесла массированные высокоточные удары по целям на территории Украины — в результате все ракеты попали в точно назначенные объекты. Минобороны России подчеркнуло, что ни одного удара по объектам в Киеве не наносилось, а цели ракет находились на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Помимо этого, на купянском направлении российские военные уничтожили свыше 80 бойцов ВСУ, на краснолиманском при попытке Киева атаковать — более 100. В Харьковской области были поражены две артиллерийские системы США М777, в ЛНР ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Российским войскам с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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