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12:58, 16 ноября 2022Россия

Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием

Песков заявил, что президент Путин не планирует поздравлять главу США Байдена с 80-летием

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять главу США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что Байден не поздравлял Путина с 70-летием в октябре.

«Если я не ошибаюсь, таких планов нет», — заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о поздравлении Байдена с предстоящим юбилеем.

7 октября лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили Путина с днем рождения. Белорусский лидер пожелал Путину отменного здоровья и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

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Анна Щербакова
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