22-летнего вербовщика боевиков для Сирии осудили в России на 16 лет

В Екатеринбурге осудили на 16 лет иностранца, задержанного ФСБ за вербовку террористов

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам лишения свободы 22-летнего уроженца Центральной Азии, вербовавшего граждан для участия в запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в среду, 16 ноября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Иностранец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в декабре 2021 года молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Отмечается, что он прошел специальное обучение, чтобы вовлекать россиян в деятельности террористической организации в Сирии через интернет.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе.

