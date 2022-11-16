Володин предложил разработать закон о трудовом воспитании в школах

Володин предложил депутатам разработать законопроект о трудовом воспитании в школах

В России необходимо разработать законопроект, который будет регулировать вопросы трудового воспитания в школах. С таким предложением к депутатам выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Политик указал на необходимость привить школьникам трудолюбие и уважение к труду. Если у ребенка сформируется необходимое отношение к этому, он будет по-другому воспринимать физику, математику, иностранные языки и другие вещи.

Володин считает, что при должном отношении к труду ребенок будет расти в гармонии. В противном случае он будет потребителем, подчеркнул парламентарий.

Спикер Госдумы сообщил, что в настоящее время для трудовой деятельности учеников нужно разрешение родителей — даже для того, чтобы помыть доску и принять участие в уборке класса, отметил Володин.

«Понятно, что кто-то опять начнет взывать, что ребенка отправляют в школу, чтобы он получал знания. Но ребенок должен вырасти настоящим гражданином. Значит, у него должно быть сформировано отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые ему потом придется решать», — сказал депутат.

В мае депутаты Госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство России с предложением использовать опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. Парламентарии предложили разместить в образовательных учреждениях мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.