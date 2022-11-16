Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 16 ноября 2022Россия

Володин предложил разработать закон о трудовом воспитании в школах

Володин предложил депутатам разработать законопроект о трудовом воспитании в школах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России необходимо разработать законопроект, который будет регулировать вопросы трудового воспитания в школах. С таким предложением к депутатам выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Политик указал на необходимость привить школьникам трудолюбие и уважение к труду. Если у ребенка сформируется необходимое отношение к этому, он будет по-другому воспринимать физику, математику, иностранные языки и другие вещи.

Володин считает, что при должном отношении к труду ребенок будет расти в гармонии. В противном случае он будет потребителем, подчеркнул парламентарий.

Спикер Госдумы сообщил, что в настоящее время для трудовой деятельности учеников нужно разрешение родителей — даже для того, чтобы помыть доску и принять участие в уборке класса, отметил Володин.

«Понятно, что кто-то опять начнет взывать, что ребенка отправляют в школу, чтобы он получал знания. Но ребенок должен вырасти настоящим гражданином. Значит, у него должно быть сформировано отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые ему потом придется решать», — сказал депутат.

В мае депутаты Госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство России с предложением использовать опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. Парламентарии предложили разместить в образовательных учреждениях мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
Байден испугался бицепсов оператора Первого канала
Министр просвещения заявил о выстраивании рубежей обороны в российских учебниках
Двое российских военных погибли в ДТП с участием грузовиков
В Израиле обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер
Россиянку приговорили к сроку за избиение 99-летней блокадницы и ветерана ВОВ
Россияне получили возможность продать старые вещи люксовых брендов
Синоптики предупредили о метели в Московском регионе
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» передадут флоту в 2024 году
Во Львовской области оценили сроки восстановления энергообъектов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.