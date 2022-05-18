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В школы России задумали вернуть трудовое воспитание

«Ъ»: депутаты госсовета Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание

Фото: Pixabay

Депутаты госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство России с предложением использовать опыт советской школы и вернуть трудовое воспитание. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Парламентарии напомнили о позитивном опыте советской школы по формированию общества, которое любит и уважает труд. Они предложили разместить в образовательных учреждениях мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.

«К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг», — отметили депутаты и выступили за поправки к закону об образовании об исключении из нормативной практики термина «образовательная услуга».

Руководитель фракции Елена Дербилова заявила, что труд — это одно из главных средств развития психики и нравственных установок ребенка.

«Нельзя говорить о всестороннем развитии личности, если ребенок отвлечен от труда. Правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, что является одной из главных функций трудового воспитания», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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