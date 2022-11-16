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04:00, 16 ноября 2022Среда обитания

Популярный режиссер решил избавиться от дома в США

Режиссер Крис Вайц выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 5,49 миллиона долларов

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Популярный американский режиссер и продюсер Крис Вайц, известный по фильмам «Сумерки. Сага. Новолуние» и «Золотой компас», решил избавиться от особняка в США. Об этом сообщает New York Post.

За трехэтажный объект недвижимости 2002 года постройки, расположенный в Лос-Анджелесе, режиссер попросил 5,49 миллиона долларов (около 330,7 миллиона рублей). Его площадь составляет 390,9 квадратных метра. В доме есть пять спален и четыре ванных комнаты, а также внутренний двор и два балкона, откуда открывается вид на бульвар. Интерьер выполнен преимущественно в белом, коричневом и темно-сером тонах, при этом многие предметы мебели выполнены из дерева. В качестве акцентов выступают ковры с узорами или необычным орнаментом, а также фотографии и картины на стенах. Для парковки автомобилей предусмотрен пятиместный гараж, а также два дополнительных машино-места за ним. По мнению риелторов, дом также можно приспособить под жилище художника, галерею или студию.

В сентябре стало известно о том, что Крис Вайц выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке. За объект площадью около 353 квадратных метров режиссер попросил 6,1 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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