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20:08, 16 ноября 2022Наука и техника

Выявлен способ сокращения распространения COVID-19 в помещении

Относительная влажность в помещении сократила распространение COVID-19

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) выявили новый способ сокращения распространения COVID-19 в помещении. Оказалось, что этому способствует надлежащая вентиляция и определенная влажность. Выводы работы описаны в Journal of the Royal Society Interface.

Авторы проанализировали данные о коронавирусе, а также метеорологические измерения из 121 страны в период с января 2020 года по август 2020 года. Ученые заметили яркую корреляцию между вспышками заболевания в конкретных регионах и относительной влажностью в помещениях.

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Относительная влажность — это количество влаги в воздухе по сравнению с общей влажностью, которую воздух может удерживать при данной температуре до насыщения и образования конденсата.

Исследователи обнаружили, что поддержание влажности от 40 до 60 процентов связано с более низкими показателями заражения и смертности от COVID-19, в то время верно и обратное: условия в помещениях за пределами этого диапазона связаны с худшими показателями по коронавирусу. Для иллюстрации: большинству людей комфортно при относительной влажности воздуха от 30 до 50 процентов, а в салоне самолета обычно около 20 процентов.

В целом было выявлено, что каждый раз, когда в регионе наблюдался рост случаев заболевания COVID-19 и случаев смерти от вакцинации, относительная влажность в помещении на этом участке в среднем была либо ниже 40 процентов, либо выше 60 процентов, независимо от сезона.

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Елена Апазиди
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