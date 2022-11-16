Эрдоган оценил последствия конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все

В украинском кризисе не будет победителей, а от достижения мира выиграют все стороны. Так оценил последствия конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава турецкого государства отметил, что путь к миру на Украине лежит через диалог. Он пообещал продолжить наращивать усилия для урегулирования текущего кризиса.

«У нас прочная основа в отношениях с Россией. В условиях, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы собрать за стол переговоров Украину и Россию, нет необходимости создавать обстановку для превращения этой войны в третью мировую войну», — высказался Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20, который проходит на Бали. Глава турецкого государства понадеялся на продление договоренностей по зерну.