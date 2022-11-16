Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 16 ноября 2022Мир

Эрдоган оценил последствия конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все

Фото: Pool / Reuters

В украинском кризисе не будет победителей, а от достижения мира выиграют все стороны. Так оценил последствия конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава турецкого государства отметил, что путь к миру на Украине лежит через диалог. Он пообещал продолжить наращивать усилия для урегулирования текущего кризиса.

«У нас прочная основа в отношениях с Россией. В условиях, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы собрать за стол переговоров Украину и Россию, нет необходимости создавать обстановку для превращения этой войны в третью мировую войну», — высказался Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20, который проходит на Бали. Глава турецкого государства понадеялся на продление договоренностей по зерну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах
Диетолог подсказала способы есть меньше и перестать постоянно перекусывать
Россиянина осудили по делу о нападении на иностранца из-за его отказа общаться
Россиянин привел пятилетнего сына в отделение банка босиком по снегу и бросил
В России начались проблемы со сбором урожая
Псевдожурналистка попыталась дотронуться телефоном до Лаврова в Камбодже
Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года
Невозможность ослабления рубля объяснили
Россиянина осудили за попытку убить беременную жену и угрозы двухлетней дочери
В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.