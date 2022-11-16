Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 16 ноября 2022Мир

В США усомнились в популярности Трампа у республиканцев

WP: экс-президент США Трамп объявил о своем повторном выдвижении в худший для себя период
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, который заявил о желании баллотироваться на второй срок, не обладает достаточной популярностью в Республиканской партии. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что Трамп объявил о своем выдвижении в «худшее для него время»: политическая позиция бывшего президента, возможно, ниже, чем когда-либо с начала кампании 2016 года. Сомнительные перспективы политика связывают с недостаточно успешными результатами республиканцев на выборах в Конгресс. Помимо этого, постоянные заявления Трампа об отрицании результатов президентских выборов, на которых его обошел конкурент-демократ Джо Байден, превратились в некий бренд, который уже называют «полным электоральным провалом».

Материалы по теме:
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022

Помимо этого, Трампа поймали на лжи. Экс-президент утверждал, что поддержал 232 кандидата-победителя против всего 22 проигравших. Согласно данным Ballotpedia, на самом деле он поддерживал вдвое больше проигравших, чем заявил. Также Трамп сообщал неправильные данные о числе голосов за республиканцев в палате представителей.

В заключение говорится, что Трамп стал президентом только потому, что конкурировал с исторически непопулярным противником. В связи с этим автор материала, обращаясь к сочувствующим Республиканской партии, призвал их подумать, будет ли выгодно им инвестировать в новую кампанию бывшего американского президента в 2024 году.

Ранее Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию бывшему главе Белого дома: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО
В Британии оценили риск эскалации после инцидента с ракетами в Польше
В Москве изменится стоимость парковки и эвакуации автомобиля
В российском регионе ребенок сломал позвоночник во время квеста
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
В США усомнились в популярности Трампа у республиканцев
Проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль
Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой в Польше
Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет
Генштаб Польши заявил о невозможности ПВО защитить всю территорию страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.