Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 16 ноября 2022Россия

Назван размер зарплат контрактников в зоне СВО

Контрактники в зоне СВО получают денежное довольствие от 195 до 243 тысяч рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие по контракту в зоне специальной военной операции (СВО) получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Размер зарплат называет государственный портал «Объясняем.РФ».

Так, минимальное денежное довольствие рядового составляет 195 тысяч рублей, командира взвода — 225 тысяч рублей, командира батальона — 243 тысячи рублей в месяц. Помимо прочего, военнослужащему по контракту дополнительно выплачивается 8 тысяч рублей за каждые сутки в случае участия в наступательной операции.

Имеющие статус ветерана получают доплату. Кроме того, уточняется, что при заключении контракта не ранее 21 сентября 2022 года на срок не менее года, военному полагается выплата в 195 тысяч рублей.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Глава государства заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) является святой обязанностью властей.

Ранее сообщалось, что зарплаты мобилизованных россиян будут соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту — складываться из оклада, состоящего из двух частей. Кроме оклада существуют другие выплаты — в них входят командировочные и премии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили подразделения ВСУ под Артемовском
Пара рассказала о трудностях из-за 56-сантиметровой разницы в росте
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
Эрдоган заявил о позитивном настрое США в вопросе продажи Турции F-16
Треть россиян заявили о готовности получать «серые» зарплаты при одном условии
Эрдоган оценил причастность России к падению ракеты в Польше
Назван размер зарплат контрактников в зоне СВО
Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали за многомиллионное мошенничество
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
Постпредство при ООН заявило о непричастности России к падению ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.