Назван размер зарплат контрактников в зоне СВО

Контрактники в зоне СВО получают денежное довольствие от 195 до 243 тысяч рублей

Военнослужащие по контракту в зоне специальной военной операции (СВО) получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Размер зарплат называет государственный портал «Объясняем.РФ».

Так, минимальное денежное довольствие рядового составляет 195 тысяч рублей, командира взвода — 225 тысяч рублей, командира батальона — 243 тысячи рублей в месяц. Помимо прочего, военнослужащему по контракту дополнительно выплачивается 8 тысяч рублей за каждые сутки в случае участия в наступательной операции.

Имеющие статус ветерана получают доплату. Кроме того, уточняется, что при заключении контракта не ранее 21 сентября 2022 года на срок не менее года, военному полагается выплата в 195 тысяч рублей.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Глава государства заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) является святой обязанностью властей.

Ранее сообщалось, что зарплаты мобилизованных россиян будут соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту — складываться из оклада, состоящего из двух частей. Кроме оклада существуют другие выплаты — в них входят командировочные и премии.