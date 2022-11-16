Зеленский намеренно отказался массово эвакуировать людей из городов

Президент Украины Зеленский отказался эвакуировать людей из городов для мотивации военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на предложения о массовой эвакуации городов, намеренно отказался от этой идеи, чтобы военные были мотивированы защищать жителей. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ему предлагали «большую глобальную эвакуацию». «А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» — пояснил украинский лидер.

При этом он пояснил, что не считает это живым щитом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал об эвакуации из городов в случае энергокризиса. Тогда он отметил, что позиция правительства и ответственных ведомств страны состоит в том, что эвакуация может применяться в последнюю очередь, как самый экстренный шаг. Он также рассказал, что киевские власти усиленно готовятся к зиме.