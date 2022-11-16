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09:35, 16 ноября 2022Россия

В Госдуме назвали отстранение Зеленского одним из условий для переговоров

Депутат Шеремет: отстранение Зеленского должно быть условием для переговоров с Украиной

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Одним из условий переговоров с российской стороны должно быть отстранение президента Украины Владимира Зеленского с его поста. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский своими действиями и заявлениями закрывает окно возможностей для переговоров и окончательно обрекает украинский народ. Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев», — сказал Шеремет. Депутат считает, что к власти на Украине должны прийти здравомыслящие политики, которые заинтересованы в развитии независимого государства, не следующего советам Запада и США.

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15 ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 выдвинул новые условия переговоров и подчеркнул, что «не будет никакого "Минска-3"». В качестве условий Зеленский назвал восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Впоследствии на слова украинского президента отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский политик выдвинул условия для окончания СВО — к ним относится признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Помимо этого, Кадыров заявил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением», или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.

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Анастасия Шейкина
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