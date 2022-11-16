Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 16 ноября 2022Россия

В Дагестане младенец умер после лечения гусиным жиром у знахарей

«КП-Ставрополь»: в Дагестане младенец с ожогами тела умер после лечения у знахарей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Дагестане младенец умер после лечения средствами альтернативной медицины — родители ребенка отказались от госпитализации и отвели ребенка к знахарям. Об этом сообщает «КП-Ставрополь» со ссылкой на блог врача Ибрагима Евтемирова.

По данным источников издания, младенец из Хасавюртовского района опрокинул на себя чайник и ошпарил лицо, грудь, живот, предплечья и кисти. Ребенка доставили в реанимацию в Махачкале, общая площадь ожога составила 18 процентов тела. Спустя сутки младенца перевели в обычную палату.

Через день родители мальчика отказались от лечения и отвели сына к знахарям, которые пообещали, что избавят ребенка от шрамов с помощью гусиного жира — предположительно, его смешивали с медом или другими ингредиентами и смазывали обожженные участки тела. Спустя несколько дней состояние младенца ухудшилось, и он скончался.

По словам Евтемирова, отсутствие должного лечения зачастую приводит к ожоговому шоку и летальному исходу. Таким осложнениям наиболее подвержены дети: у подростков ожоговый шок развивается, когда кожа поражена более чем на 10-15 процентов, а младенцам достаточно обжечь пять процентов кожного покрова — это может случиться даже из-за одной чашки чая. Он также отметил, что родители, которые обращаются за помощью к знахарям, слишком поздно осознают, что ребенка надо лечить с помощью официальной медицины — за это время пострадавший ребенок может впасть в кому.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Владивостока от рака умер кришнаит, отказавшийся от лечения из-за религиозных традиций. Мужчину доставили в частную клинику, но спасти его не удалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о принадлежности упавшей ракеты Украине
Немец несколько раз попытался попасть в Россию из Финляндии без документов
В частной школе в российском городе девятилетнего мальчика ударило током
Премьер Польши пообещал не применять четвертую статью устава НАТО
Германия отказалась вводить бесполетную зону над Украиной
Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности
Малышева раскрыла неожиданную пользу стресса
Рабочий вставил в коллегу шланг, включил компрессор и убил его
В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной
«Часового» НАТО заметили вблизи места падения ракет в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.