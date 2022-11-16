В Дагестане младенец умер после лечения гусиным жиром у знахарей

«КП-Ставрополь»: в Дагестане младенец с ожогами тела умер после лечения у знахарей

В Дагестане младенец умер после лечения средствами альтернативной медицины — родители ребенка отказались от госпитализации и отвели ребенка к знахарям. Об этом сообщает «КП-Ставрополь» со ссылкой на блог врача Ибрагима Евтемирова.

По данным источников издания, младенец из Хасавюртовского района опрокинул на себя чайник и ошпарил лицо, грудь, живот, предплечья и кисти. Ребенка доставили в реанимацию в Махачкале, общая площадь ожога составила 18 процентов тела. Спустя сутки младенца перевели в обычную палату.

Через день родители мальчика отказались от лечения и отвели сына к знахарям, которые пообещали, что избавят ребенка от шрамов с помощью гусиного жира — предположительно, его смешивали с медом или другими ингредиентами и смазывали обожженные участки тела. Спустя несколько дней состояние младенца ухудшилось, и он скончался.

По словам Евтемирова, отсутствие должного лечения зачастую приводит к ожоговому шоку и летальному исходу. Таким осложнениям наиболее подвержены дети: у подростков ожоговый шок развивается, когда кожа поражена более чем на 10-15 процентов, а младенцам достаточно обжечь пять процентов кожного покрова — это может случиться даже из-за одной чашки чая. Он также отметил, что родители, которые обращаются за помощью к знахарям, слишком поздно осознают, что ребенка надо лечить с помощью официальной медицины — за это время пострадавший ребенок может впасть в кому.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Владивостока от рака умер кришнаит, отказавшийся от лечения из-за религиозных традиций. Мужчину доставили в частную клинику, но спасти его не удалось.