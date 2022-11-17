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09:08, 17 ноября 2022Мир

Китай назвали последовательным в непринятии санкций Запада против России

Посол России в Китае Моргулов: Пекин против санкций из-за дестабилизации мирового рынка
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Китай проявляет последовательность в непринятии санкций Запада против Москвы. Ограничения нарушают принципы международного права и свободной торговли, что приводит к дестабилизации мирового рынка, сообщает РИА Новости.

Моргунов назвал Пекин последовательным в неприятии санкций Запада против России и подчеркнул, что введение потолка цен на энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки.

«Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным — Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», — напомнил он.

Дипломат добавил, что в вопросе санкций Москва и Пекин находятся «на одной волне».

Ранее Моргулов заявил о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Предполагается, что китайский лидер совершит визит в следующем, 2023 году.

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Марина Совина
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