Китай назвали последовательным в непринятии санкций Запада против России

Посол России в Китае Моргулов: Пекин против санкций из-за дестабилизации мирового рынка

Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Китай проявляет последовательность в непринятии санкций Запада против Москвы. Ограничения нарушают принципы международного права и свободной торговли, что приводит к дестабилизации мирового рынка, сообщает РИА Новости.

Моргунов назвал Пекин последовательным в неприятии санкций Запада против России и подчеркнул, что введение потолка цен на энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки.

«Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным — Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», — напомнил он.

Дипломат добавил, что в вопросе санкций Москва и Пекин находятся «на одной волне».

Ранее Моргулов заявил о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Предполагается, что китайский лидер совершит визит в следующем, 2023 году.