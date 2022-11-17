Китай назвали последовательным в непринятии санкций Запада против России
Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Китай проявляет последовательность в непринятии санкций Запада против Москвы. Ограничения нарушают принципы международного права и свободной торговли, что приводит к дестабилизации мирового рынка, сообщает РИА Новости.
Моргунов назвал Пекин последовательным в неприятии санкций Запада против России и подчеркнул, что введение потолка цен на энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки.
«Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным — Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», — напомнил он.
Дипломат добавил, что в вопросе санкций Москва и Пекин находятся «на одной волне».
Ранее Моргулов заявил о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Предполагается, что китайский лидер совершит визит в следующем, 2023 году.