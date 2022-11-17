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08:37, 17 ноября 2022Мир

Стало известно о возможном визите Си Цзиньпина в Россию

Посол России в КНР Моргулов допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может приехать в Россию в следующем году. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что главным событием года в отношениях России и Китая стал «олимпийский» визит российского лидера Владимира Путина в Пекин, в рамках которого он впервые очно встретился с Си Цзиньпином с начала пандемии COVID-19. В сентябре главы государств провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде.

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По словам Моргулова, политики регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи. Он допустил визит Си Цзиньпина в Россию в 2023 году.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время двусторонней встречи призвал Си Цзиньпина вернуть президента России Путина за стол переговоров с Киевом. Французский лидер также заявил о своем намерении посетить Китай, когда это позволят введенные из-за COVID-19 ограничения.

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Марина Совина
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