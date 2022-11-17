Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:52, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине

«Страна.ua»: Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине и подчеркнул, что ее можно использовать после завершения активных боевых действий.

«Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», — подчеркнул глава государства.

7 ноября в Киеве и семи областях Украины пропал свет из-за планового отключения электричества. Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и области как тяжелую. Он заявил, что без электричества остаются более 4,5 миллиона человек. Власти Украины готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике, заключил Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия
54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в нижнем белье
Стало известно о подготовке ВСУ провокации в Харьковской области
Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине
Сын Трампа призвал остановить поставки вооружений Украине
Польшу и Украину обвинили в желании спровоцировать конфликт России и НАТО
«Группа Вагнера» использовала «Солнцепеки» для ударов по украинским позициям
США признали попавшие на территорию Польши ракеты украинскими
Госдеп заявил об отсутствии ответа России на запрос о местонахождении Грайнер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.