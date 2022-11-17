«Страна.ua»: Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна якобы разработала параллельную систему электроснабжения в стране. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине и подчеркнул, что ее можно использовать после завершения активных боевых действий.

«Украина разработала интересную систему снабжения электричеством. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять», — подчеркнул глава государства.

7 ноября в Киеве и семи областях Украины пропал свет из-за планового отключения электричества. Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в Киеве и области как тяжелую. Он заявил, что без электричества остаются более 4,5 миллиона человек. Власти Украины готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике, заключил Зеленский.