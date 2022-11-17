Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:26, 17 ноября 2022Культура

Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

Театральный режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами. Об этом сообщает News.ru.

Театральный деятель заявил, что при этом не считает Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву народными исполнительницами. Он отметил, что в стране не существует суверенной культуры, так как Россия живет в колониальной зависимости от культуры американской.

«Мне нравится Бейонсе. Если мы будем сравнивать, как кто танцует, поет... Я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией. Просто Бейонсе является потрясающей моделью и примером для тех, кому сейчас 30-40 лет. Эти люди выросли с ней, будучи уже в России», — считает Бояков.

По его мнению, для появления собственной культуры в России должна быть другая политика и идеология. Он подчеркнул, что театр — важный институт для развития суверенной культуры.

Ранее в США представили номинантов на премию «Грэмми». Лидером по числу номинаций на «Грэмми» стала Бейонсе, представленная в девяти категориях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на выводы США об ответственности России за инцидент в Польше
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Российские войска уничтожили две контрбатарейные станции AN/TPQ-50 США в ДНР
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Легионер ЦСКА сравнил футбольную инфраструктуру в России и Европе
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
Порошенко раскрыл масштабы поставок американского оружия на Украину
На бронзовой руке нашли надпись на древнем вымершем языке
Задержанный в России наркокурьер сообщил о кураторе с Украины
Бренд представил худи со ставшей мемом фразой из скандала Киркорова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.