Мать двоих детей решилась на операцию по увеличению груди и спасла свою жизнь

Daily Mail: женщина обнаружила опухоль благодаря операции по увеличению груди

53-летняя Ребекка Крэггс из английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, спасла свою жизнь благодаря операции по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина решилась на процедуру после рождения двоих детей и резкого похудения. По словам матери, она обдумывала идею увеличения груди в течение двух лет. «В 2006 году я перенесла серьезную операцию по удалению опухоли спинного мозга. Мне казалось, что, поскольку эта процедура не показана мне по состоянию здоровья, я не должна ее делать», — рассказывает Крэггс. Однако после долгих раздумий женщина все-таки рискнула и в октябре 2021 года ей установили грудные импланты.

По словам Крэггс, она быстро восстановилась после операции и практически не испытывала дискомфорта. Через две недели, когда женщина впервые сняла бандаж, она обнаружила в груди уплотнение размером с фасолину. Крэггс сразу сообщила об этом своему терапевту. Женщине пришлось пройти множество обследований, в результате которых в декабре 2021 года ей диагностировали раковую опухоль. «Это было очень странно, потому что я чувствовала, что у меня рак. Я вообще никак не отреагировала, я уже все знала», — вспоминает она.

Крэггс перенесла лампэктомию — операцию по удалению 17-миллиметровой опухоли из молочной железы. Спустя несколько месяцев женщина прошла трехнедельный курс лучевой терапии. Благодаря своевременному обращению за помощью ей удалось победить рак на ранней стадии и не допустить его распространения.

Теперь Крэггс регулярно занимается самостоятельным обследованием молочных желез и стремится повысить осведомленность о важности прохождения маммографии. Она также утверждает, что импланты «выдвинули опухоль вперед», что позволило вовремя ее обнаружить. «Я могла бы жить, не зная, что больна, и не делать маммографию еще в течение двух лет», — отметила женщина.

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