В российском регионе задержали троих членов БТО за убийства и бандитизм

В Петербурге задержали троих членов банды неонацистов за убийства 20-летней давности

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали троих членов банды неонацистов «Боевая террористическая организация» (БТО) за убийства 20-летней давности и бандитизм. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, им вменяют убийство, совершенное 9 ноября 2003 года — тогда на Исковском проспекте было обнаружено тело зарезанного мужчины. Также их подозревают в другом убийстве — 26 декабря того же года они напали на студента, позже тот скончался в больнице.

Отмечается, что кроме троих сторонников БТО к преступлениям причастен их лидер Воеводин. Сейчас он отбывает пожизненный срок за убийства и бандитизм.

БТО была создана бывшими скинхедами Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным 9 августа 2003 году в Петербурге.