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07:53, 17 ноября 2022Россия

В Госдуме предсказали конец гегемонии США после резолюции о репарациях Украине

Депутат ГД Бутина: принятие резолюции о репарациях Украине ставит под вопрос гегемонию США
Мария Бутина

Мария Бутина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что принятие резолюции о репарациях Украине и попытка передать замороженные российские активы Киеву является выстрелом в ногу со стороны США. Ее слова приводит «Украина.ру».

Депутат предсказала конец гегемонии Соединенных Штатов в мире, поскольку другие страны, например, Саудовская Аравия, понимают, что их собственность могут экспроприировать аналогичным образом по желанию Вашингтона.

«По сути дела, они сейчас толкают такие страны, как, например, Китай, который голосовал против, к тому, чтобы формировать вокруг себя коалиции», — подчеркнула Бутина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятая 14 ноября в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюция «Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины» ничтожна с международно-правовой точки зрения.

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Марина Совина
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