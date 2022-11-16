В МИД России назвали ничтожной резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине

Захарова: резолюция ГА ООН по Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения

Принятая 14 ноября в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюция «Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины» ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат указала, что поддержавшие данный документ в ходе голосования фактически «взяли на себя ответственность рекомендовать создание некоего "международного механизма", который будет управляться отдельной группой стран, никоим образом не подотчетных системе ООН».

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения», — отметила Захарова, пояснив, что Генассамблея «не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов».

Представитель МИД РФ добавила, что ГА ООН не имеет права определять факт агрессии и возложения вины на одну из сторон конфликта, поскольку эти функции выполняет Совет Безопасности ООН, «откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине».

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее». Уточнялось, что за документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 стран — Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 воздержались от голосования.

В Кремле решение ООН о репарациях назвали формализацией грабежа России.