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09:41, 16 ноября 2022Мир

В МИД России назвали ничтожной резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине

Захарова: резолюция ГА ООН по Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Принятая 14 ноября в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюция «Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины» ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат указала, что поддержавшие данный документ в ходе голосования фактически «взяли на себя ответственность рекомендовать создание некоего "международного механизма", который будет управляться отдельной группой стран, никоим образом не подотчетных системе ООН».

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«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения», — отметила Захарова, пояснив, что Генассамблея «не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов».

Представитель МИД РФ добавила, что ГА ООН не имеет права определять факт агрессии и возложения вины на одну из сторон конфликта, поскольку эти функции выполняет Совет Безопасности ООН, «откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине».

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее». Уточнялось, что за документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 стран — Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 воздержались от голосования.

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Варвара Кошечкина
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