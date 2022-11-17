Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы

Science Advanced: доказана связь силикатного выветривания и стабилизующего климат процесса

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли, что климатические циклы Земли обладают стабилизирующими механизмами, которые действуют в течение сотен тысяч лет, поддерживая глобальные температуры в пределах примерно одного устойчивого диапазона. О результатах исследования сообщается в журнале Science Advanced.

Подобный процесс позволяет регулировать так называемое силикатное выветривание — геологическое явление, при котором силикатные породы (глина, слюда, кварц и так далее) активизируют химические реакции, вытягивающие углекислый газ из атмосферы в отложения на дне океана. Специалисты и раньше подозревали о связи силикатного выветривания и углеродного цикла, которые позволяют контролировать глобальные температуры.

Доказать это удалось с помощью анализа палеоклиматических данных, в которых были отражены изменения температуры планеты за последние 66 миллионов лет. После чего авторы проследили за закономерностями на основе математической теории стохастических дифференциальных уравнений. Оказалось, что колебания земной температуры поддаются последовательной закономерности, в результате которой силикатное выветривание стабилизирует климатические изменения, однако в масштабе сотен тысяч лет.

Исследователи подчеркивают, что с одной стороны выводы обнадеживают тем, что нынешнее глобальное потепление в конце концов будет нейтрализовано, но с другой стороны на это потребуется множество тысячелетий, поэтому это открытие не решает сегодняшней проблемы.

