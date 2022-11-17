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15:08, 17 ноября 2022Забота о себе

Врач раскрыла пользу кисломолочных продуктов

Врач Тихомирова заявила, что кисломолочные продукты улучшают микрофлору кишечника

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Кисломолочные продукты содержат множество различных полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника. Пользу кисломолочных продуктов в беседе с «Известиями» раскрыла врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Специалист напомнила, что кисломолочные продукты получают благодаря добавлению молочнокислой закваски в молоко. «Молочнокислые бактерии (грибки) расщепляют молочный сахар (лактозу) до глюкозы или галактозы. В процессе размножения этих бактерий они поедают глюкозу, превращая их в молочную кислоту», — добавила она, пояснив, что именно из-за этого продукты имеют кислый вкус.

Диетолог указала, что в ходе процесса пищеварения и поедания любого молочного сахара молочнокислые бактерии практически полностью его поглощают. Именно из-за этого в кисломолочных продуктах нет углеводов — их съели бактерии. Благодаря этому не содержащие углеводов кефир и ряженка часто становятся приоритетными в диетических рационах.

По словам Тихомировой, несмотря на полезные свойства, кисломолочные продукты подходят далеко не всем людям. В частности, употреблять их нельзя тем, у кого аллергия на молочный белок или непереносимость лактозы. Врач отметила, что единичная лактоза может оставаться в кисломолочных продуктах в тех случаях, если они были изготовлены некачественно или неправильно.

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Варвара Кошечкина
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