Диетолог назвала неочевидный способ избежать новогоднего переедания

Диетолог Писарева: чтобы не объесться в Новый год, нужно выпить полтора литра воды

Нужно выпить полтора литра воды за день, чтобы не объесться в Новый год, рассказала диетолог Ирина Писарева. Неочевидный способ избежать переедания она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, в день нужно употреблять не менее полутора литров жидкости, соблюдая питьевой режим. «Вы меньше съедите, так как желудок уже будет занят водой, а также минимизируете последствия похмелья и улучшите метаболизм», — объяснила Писарева.

Кроме того, продолжила диетолог, в Новый год стоит есть меньше салатов и блюд, ингредиентом которых является майонез. Его Писарева порекомендовала заменить сметаной или нежирной вариацией французского соуса. Также она посоветовала поставить на новогодний стол продукты с высоким содержанием клетчатки, это поспособствует быстрому пищеварению.

Наконец, Писарева порекомендовала поддерживать физическую активность. «И, конечно, старайтесь больше двигаться и проводить больше времени на открытом воздухе», — заключила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург подсказал россиянам замену майонезу в блюдах для праздничного стола. По его словам, в Новый год майонез можно заменить сметаной жирностью 15 процентов.