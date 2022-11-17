Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:08, 17 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ перечислила важные для безопасности страны военные сведения

ФСБ перечислила сведения, которые могут использовать за рубежом против безопасности России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ФСБ утвердила список военных сведений, которые при утечке могут быть использованы против безопасности страны. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 17 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Список содержит 60 пунктов, информация по которым не должна попасть иностранным источникам. Перечень делится на не содержащие гостайну военные и военно-производственные сведения. В частности, сюда входит оценка и прогнозы стратегической и военно-политической обстановки, данные о планировании и проведении мероприятий по гражданской обороне, дислокации войск, защищенности их объектов и воинских формирований.

Кроме того, в документе идет речь о персональных данных военнослужащих и членов их семей, преступлениях в армии и ее моральном состоянии, мобилизации, подготовке войск.

Приказ вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
Американский политолог объяснил действия России расширением НАТО
Берлускони посчитал себя способным «заманить» Путина на переговоры с Украиной
Байдена сочли хорошим заместителем Зеленского
В пяти городах России «вторичка» опередила по ценам новостройки
Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Таджикистаном
ФСБ перечислила важные для безопасности страны военные сведения
Пелоси отказалась от поста лидера демократов в новой палате представителей США
Анна Семенович раскрыла свою главную фобию
Названо главное условие для успешного похудения без диет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.