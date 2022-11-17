ФСБ перечислила важные для безопасности страны военные сведения

ФСБ перечислила сведения, которые могут использовать за рубежом против безопасности России

ФСБ утвердила список военных сведений, которые при утечке могут быть использованы против безопасности страны. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 17 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Список содержит 60 пунктов, информация по которым не должна попасть иностранным источникам. Перечень делится на не содержащие гостайну военные и военно-производственные сведения. В частности, сюда входит оценка и прогнозы стратегической и военно-политической обстановки, данные о планировании и проведении мероприятий по гражданской обороне, дислокации войск, защищенности их объектов и воинских формирований.

Кроме того, в документе идет речь о персональных данных военнослужащих и членов их семей, преступлениях в армии и ее моральном состоянии, мобилизации, подготовке войск.

Приказ вступит в силу с 1 декабря 2022 года.