В ФАО прокомментировали предложение России по бесплатному экспорту зерна

В ФАО заявили, что предложение РФ по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано

Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что российская часть стамбульских договоренностей не выполняется должным образом. При этом Москва предложила в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.

«Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе в ООН», — прокомментировал Кобяков.

12 ноября Россия и представители ООН обменялись мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве. Стороны подтвердили, что добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай можно только с помощью беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября. При отсутствии возражений сторон соглашение может быть продлено автоматически, без подписания дополнительных документов.