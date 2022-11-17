Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 17 ноября 2022Мир

В ФАО прокомментировали предложение России по бесплатному экспорту зерна

В ФАО заявили, что предложение РФ по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что российская часть стамбульских договоренностей не выполняется должным образом. При этом Москва предложила в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.

«Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе в ООН», — прокомментировал Кобяков.

12 ноября Россия и представители ООН обменялись мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве. Стороны подтвердили, что добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай можно только с помощью беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября. При отсутствии возражений сторон соглашение может быть продлено автоматически, без подписания дополнительных документов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
В Госдуме предсказали конец гегемонии США после резолюции о репарациях Украине
В ФАО прокомментировали предложение России по бесплатному экспорту зерна
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме
Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки
Сотрудница школы отправила ученику сотни сексуальных сообщений и попала под суд
Желающим увеличить пенис мужчинам пригрозили проблемами с потенцией
Поляка раскритиковали за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам
В США назвали Зеленского грязным актером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.