Россиянин получил ножевое ранение в схватке со свиньей

Под Омском фермер попытался зарезать свинью, изувечил себя и попал в больницу

Фермер из Омской области попытался зарезать свинью, но изувечил себя в схватке с ней и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным канала, для того, чтоб расправиться с животным, 40-летний россиянин зажал его между ног. В последний момент свинья вырвалась и убежала, а фермер нанес себе ножевое ранение в ногу.

Мужчина своими силами остановил кровотечение, но спустя несколько часов у него похолодела нога, а на бедре образовалась гематома и появилась пульсирующая шишка. После этого он обратился в больницу, где врачи обнаружили, что россиянин повредил артерию и вену, что привело к появлению ложной аневризмы. В результате омич получил тромбоз берцовых артерий, а также подколенной и берцовых вен.

«Это сразу может привести к гангрене и к ампутации голени, поскольку кровоток там остановился, за счет вот этой всей огромной шишки, с другой стороны, еще и вены затромбировались, по которым тромб поднимается выше и может оторваться, улететь в легкие», — объяснил сосудистый хирург областной клинической больницы Максим Герасименко.

Мужчину экстренно прооперировали — медики удалили тромбы и гематому и сделали протезирование подколенной артерии и вены. Россиянина выписали, его ногу удалось сохранить.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области россиянин хотел зарезать свинью и случайно убил себя. У мужчины обнаружили ножевое ранение.

