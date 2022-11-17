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16:12, 17 ноября 2022Россия

Российский сенатор посоветовал «бегать» потерявшему ноги военному

Сенатор от ХМАО словами «колени есть, бегать будешь» дал совет потерявшему ноги военному

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков навестил в госпитале российских военных. Во время визита он обратился с советом к бойцу, который потерял ноги. Видеокадры опубликованы в Telegram-канале Исакова.

На опубликованном видео сенатор обращается к военному со словами: «Колени есть, бегать будешь». Исаков признается, что не видит проблемы в ампутации ног.

По мнению сенатора от ХМАО, солдатам важно понять, что «жизнь не закончена, что возможности человека безграничны, что они смогут полноценно жить и развиваться».

В августе Исаков публично отрекся от дочери, выступившей против спецоперации на Украине. Позже он пояснил, что разочарован отношением дочери к нему и к России, а также признал, что между ними существует серьезный конфликт.

Анна Щербакова
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