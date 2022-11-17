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11:51, 17 ноября 2022Мир

Зрители Fox News оценили выводы Запада об упавшей в Польше ракете

Зрители Fox News удивились обвинению в адрес России из-за упавшей в Польше ракеты
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Jakub Orzechowski / Reuters

Зрители телеканала Fox News высказались об оценке западными странами инцидента с падением ракеты в Польше, приведшей к гибели двух местных жителей. Комментарии на YouTube они оставили под сюжетом канала с заявлением президента США Джо Байдена, в котором тот сообщил, что ракета была выпущена украинской системой ПВО.

Многие зрители согласились с выводом, что ракета не была выпущена российскими войсками, и удивились первоначальным обвинениям в этом в адрес России. «Другими словами, украинские силы хотели представить это как удар России, чтобы полностью втянуть Запад, но были разоблачены», — заявил пользователь Embrace The Suck. «Они пытались обвинить в этом Россию. Фейспалм», — оценил сюжет Real Talk With The King.

Другие сопоставили реакции на принадлежность ракеты. «Итак, когда они думали, что Россия ударила по Польше, пришло время войны. Когда выясняется, что это сделала Украина, это случайность», — высказался Johnny Burger. «Российская ракета? — "Убийцы, начали интервенцию в НАТО". Украинская ракета? — "Ой, просто ошибка, ребята, все в порядке" (за исключением двух погибших)», — посчитал Jim Steele. Пользователь zahrans поиронизировал над словами Байдена, сделав вывод, что «Украина напала на члена НАТО».

Многие также посмеялись над Байденом и словами в сюжете, что президента США разбудили, чтобы сообщить об инциденте. «Я удивляюсь, зачем будить бредового старика и спрашивать, что делать стране...» — задался вопросом Ride with Kifer. Другие пошутили, что впервые услышали от Байдена правду.

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Антон Похиляк
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