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13:00, 17 ноября 2022Россия

В российском гараже нашли тела двух человек

В Озерске Челябинской области в гараже нашли два тела местных жителей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Озерске Челябинской области в гараже обнаружили тела двух человек. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что тела нашли в гаражном кооперативе №95. Погибшими оказались мужчины, один из них был дорожным рабочим. До гибели россияне распивали спиртные напитки в гараже.

Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. В региональном управлении Следственного комитета (СК) начали проверку. Предполагается, что во время употребления алкоголя мужчины отравились выхлопными газами от автомобиля «ВАЗ».

Ранее на юго-востоке Москвы в квартире нашли мумифицированное тело пенсионера. Выяснилось, что тело пролежало в помещении более 10 лет.

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Анастасия Шейкина
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