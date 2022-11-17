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00:08, 17 ноября 2022Мир

Десять человек пострадали при взрыве газа в центре Стамбула

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Десять человек пострадали в ночь на четверг, 17 ноября, в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих. Об этом сообщает агентство DHA.

По его данным, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. В ходе работ по неизвестной причине произошла утечка газа и прогремел взрыв. В результате начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.

Всего десять пострадавших были госпитализированы, в числе которых три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника.

В ночь на 16 ноября в районе Фатих в Стамбуле произошел взрыв. Информации о погибших и пострадавших пока нет, детали произошедшего выясняются. До этого, 13 ноября, теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.

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Марина Совина
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