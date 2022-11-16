Мощный взрыв произошел в стамбульском районе Фатих
Взрывы прозвучали в районе Фатих в Стамбуле, три машины охвачены огнем. Об этом пишет новостной портал Mynet.
По информации портала, заминированный автомобиль взорвался улице Коджамустафа-паша, затем пламя перекинулось на соседние машины.
Отмечается, что пожарные службы оперативно среагировали на пожар и быстро потушили пламя.
Информации о погибших и пострадавших пока нет. Детали произошедшего выясняются.
Улица Коджамустафа-паша находится всего в пяти километрах от плозади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.
Это второй взрыв, прогремевший в Стамбуле за неделю. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.
Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в Турции.