Мощный взрыв произошел в стамбульском районе Фатих

Mynet: три машины горят в стамбульском районе Фатих после взрывов

Взрывы прозвучали в районе Фатих в Стамбуле, три машины охвачены огнем. Об этом пишет новостной портал Mynet.

По информации портала, заминированный автомобиль взорвался улице Коджамустафа-паша, затем пламя перекинулось на соседние машины.

Отмечается, что пожарные службы оперативно среагировали на пожар и быстро потушили пламя.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Детали произошедшего выясняются.

Улица Коджамустафа-паша находится всего в пяти километрах от плозади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Это второй взрыв, прогремевший в Стамбуле за неделю. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в Турции.