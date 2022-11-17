Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 17 ноября 2022Силовые структуры

Гида арестовали по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку

На Камчатке гида арестовали по делу о гибели девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка

Фото: Евгений Нескоромный / РИА Новости

В Камчатском крае 30-летнего гида арестовали по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух человек») Уголовного кодекса РФ. Он будет находиться в СИЗО до 15 января 2023 года.

По данным следствия, гид-инструктор не имел необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности. Несмотря на это, вместе с другим гидом он повел туристов на вулкан. Помимо гида, по делу проходит директор турфирмы «Экстрим Тайм». Сейчас предприниматель также находится под стражей.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Рогов рассказал о переброске крупных сил ВСУ на запорожское направление
На Украине сообщили о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
Мощный пожар близ «Фишта» в Сочи сняли на видео
Зрители Fox News оценили выводы Запада об упавшей в Польше ракете
Смерть президента Федерации фигурного катания России назвали скоропостижной
Четверть россиян захотели получать на пенсии 100 тысяч рублей в месяц
Стилистка обманула российскую блогершу на полмиллиона рублей
Россияне почти перестали покупать один вид жилья в Москве
В Совфеде ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией
В российском регионе при обрушении стены балкона пострадали два человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.