Гида арестовали по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку

На Камчатке гида арестовали по делу о гибели девяти туристов на вулкане Ключевская Сопка

В Камчатском крае 30-летнего гида арестовали по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух человек») Уголовного кодекса РФ. Он будет находиться в СИЗО до 15 января 2023 года.

По данным следствия, гид-инструктор не имел необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности. Несмотря на это, вместе с другим гидом он повел туристов на вулкан. Помимо гида, по делу проходит директор турфирмы «Экстрим Тайм». Сейчас предприниматель также находится под стражей.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.