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14:51, 17 ноября 2022Россия

Слуцкий ответил на слова об ответственности России за падение ракеты в Польше

Слуцкий назвал бредом заявление США об ответственности России за падение ракеты в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Выводы Совета национальной безопасности США об ответственности России за инцидент с ракетами в Польше, вне зависимости от результатов расследования, находятся за гранью здравого смысла. Так на это ответил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает «Парламентская газета».

«Если расследование покажет, что ракета происходит из Украины, а ее будут все равно позиционировать, несмотря ни что, российской, — это из той же логики, если ее позиционировать как марсианскую и так далее», — подчеркнул депутат. «Абсолютный бред, вывихнутый, необоснованный и недостойный Соединенных Штатов Америки», — уточнил он.

Россия достаточно резонно опасалась, что «подобные мыслители» из Соединенных Штатов поддержат обладание Украиной ядерным оружием, о чем недвусмысленно заявил в феврале президент страны Владимир Зеленский, добавил Слуцкий.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США возлагают ответственность за падение ракет в Польше на Россию вне зависимости от результатов расследования. Она подчеркнула, что, по мнению Белого дома, Киев имел и имеет право на самооборону.

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Сергей Истомин
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