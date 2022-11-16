США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию

Белый дом заявил, что США возлагают ответственность за падение ракет в Польше на Россию

США возлагают ответственность за падение ракет в Польше на Россию вне зависимости от результатов расследования. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает РИА Новости.

Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры Эдриенн Уотсон официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома

Представитель подчеркнула, что, по мнению Белого дома, Киев имел и имеет право на самооборону.

При этом Уотсон добавила, что Вашингтон полностью доверяет Польше в расследовании и не будет выносить оценки до его окончания. Она указала, что в настоящее время США не видят ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента страны Анджея Дуды о том, что инцидент стал результатом срабатывания ракеты украинской противовоздушной обороны.

Ранее Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вина за произошедшее все равно лежит на России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов при этом отметил, что власти республики не согласны с выводами Запада об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, и заявил о готовности передать имеющиеся у Киева «доказательства русского следа» в случившемся.

В МИД отреагировали на обвинения США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на обвинения России ракетном инциденте в Польше со стороны США и заявила, что Вашингтон всегда найдет, на кого возложить ответственность.

Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам Мария Захарова официальный представитель МИД России



По мнению дипломата, сложившаяся ситуация заставит американцев наконец понять, почему в Соединенных Штатах не раскрыты тысячи громких дел, в том числе до сих пор не найден убийца президента Джона Кеннеди и не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года.

Ранее Захарова оценила адресованную государственному секретарю США Энтони Блинкену просьбу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы жестко отреагировать на инцидент с ракетами в Польше. Она призвала Соединенные Штаты «жестко ответить Киеву».

В официальном комментарии МИД России говорится, что Москва уже дала разъяснения о непричастности вооруженных сил страны к взрыву ракет на территории Польши, а все обвинения в ее адрес ложны и безосновательны.

Ракетный инцидент в Польше

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают на Россию ответственность за падение ракет на территории страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что пока нет необходимости прибегать к процедурам в соответствии с четвертой статьей устава НАТО, предполагающей срочные консультации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Кремль не видит никакой вины России в связи с падением на территорию Польши ракеты.

