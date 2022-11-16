Захарова оценила просьбу Украины жестко отреагировать на ракетный инцидент

Захарова понадеялась, что США жестко ответят Киеву за инцидент с ракетами в Польше

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила адресованную государственному секретарю США Энтони Блинкену просьбу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы жестко отреагировать на инцидент с ракетами в Польше.

«Надеюсь, американцы прислушаются и жестко ответят Киеву. Кстати, не знала, что Кулебище любит жестко», — написала дипломат.

Ранее Кулеба в беседе с Блинкеном заявил, что ответ на падение ракет в Польше должен быть жестким.

О произошедшем стало известно во вторник, 15 ноября. По данным польского радио ZET, две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной. В Минобороны России, комментируя инцидент, отметили, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

Позже Польша от лица всего Евросоюза обвинила в падении ракет Россию.