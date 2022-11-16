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10:45, 16 ноября 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал к ответу за падение ракет в Польше

Глава МИД Украины Кулеба в беседе с Блинкеном призвал к ответу за падение ракет в Польше
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Cindy Liu / Reuters

В беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ответ на падение ракет в Польше должен быть жестким. Слова главы украинской дипломатии приводит РИА Новости.

«Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным. Благодарен за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС», — сказал Кулеба.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны убеждены, что взрыв ракеты на востоке Польши — это единичный случай, который не должен повториться.

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