Глава МИД Украины призвал к ответу за падение ракет в Польше

Глава МИД Украины Кулеба в беседе с Блинкеном призвал к ответу за падение ракет в Польше

В беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ответ на падение ракет в Польше должен быть жестким. Слова главы украинской дипломатии приводит РИА Новости.

«Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным. Благодарен за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС», — сказал Кулеба.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны убеждены, что взрыв ракеты на востоке Польши — это единичный случай, который не должен повториться.