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10:57, 17 ноября 2022Силовые структуры

Россия запросила экстрадицию задержанного в ОАЭ сооснователя пирамиды Finiko

Генпрокуратура России запросила экстрадицию из ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Ранее ему было предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с другими сооснователями Finiko Маратом и Эдвардом Сабировыми он был объявлен в международный розыск. Отмечается, что остальные соучастники пока не задержаны.

По данным полиции, казанская компания Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Деньги клиентов передавались под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке. В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.

Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России.

В настоящее время десять фигурантов дела поместили в СИЗО, девять — объявлены в федеральный розыск, а трое — в международный розыск.

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Елизавета Новикова
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