Обстрел российского города «Градами» попал на видео

Shot показал кадры обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области «Градами»

Появились кадры обстрела города Шебекино в приграничной Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Видео публикует Telegram-канал Shot.

На показанных кадрах отчетливо видны моменты двух взрывов.

Об обстреле российского города Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранее 17 ноября сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что снаряды «Града» попали в частный жилой дом. В результате пострадала девушка, она находится в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, в Шебекино прилетело четыре снаряда. Один из них упал на жилой дом, еще несколько — на дорогу. На опубликованных в сети кадрах видно, что крыша кирпичного жилого дома разрушена, из здания идет дым. На асфальте также есть воронки от снарядов.

15 ноября Шебекино также подвергся атаке ВСУ. Тогда погибли три человека, пострадали двое.