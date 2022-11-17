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11:50, 17 ноября 2022Экономика

Четверть россиян захотели получать на пенсии 100 тысяч рублей в месяц

Исследование: четверть россиян хотят получать на пенсии 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Shutterstock

Четверть россиян (24 процента) рассчитывают получать на пенсии более 100 тысяч рублей в месяц. Такое желание есть у 37 процентов ИТ-специалистов и 28 процентов финансистов и строителей. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберНПФ», передает РБК.

Около 16 процентов россиян хотят пенсию в размере 50-60 тысяч рублей в месяц. Такой вариант называют представители сфер медицины (20 процентов) и образования (19 процентов). Бухгалтеры и сотрудники ретейла ожидают выплат на уровне 40-50 тысяч.

Почти половина опрошенных на пенсии собираются тратить время на хобби, заботу о здоровье, развлечения, а также на семью, путешествия и самообразование. Три процента хотят стать блогерами. При этом 74 процента намерены работать или подрабатывать на пенсии.

Количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 миллиона человек по состоянию на 1 октября, сократившись на 413,6 тысячи человек по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 миллиона).

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Платон Щукин
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