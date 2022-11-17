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20:03, 17 ноября 2022Путешествия

Часто летающая пассажирка назвала самые раздражающие типы туристов в аэропортах

Блогер TikTok tinx возмутилась неторопливыми пассажирами в пунктах досмотра в аэропорту

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Американская блогерша, часто путешествующая на самолетах, назвала типы пассажиров, поведение которых в аэропортах и на борту раздражает больше всего. Своими наблюдениями она поделилась в TikTok.

По мнению девушки под ником @tinx, одним из самых худших типов путешественников стали «неподготовленные» пассажиры в пункте досмотра аэропорта. Блогерша считает возмутительным неторопливость людей, а также непонимание процесса осмотра — например, необходимость снимать верхнюю одежду или выкладывать металлические предметы. Также автора видео раздражают люди, которые пытаются запихнуть в багажные полки в самолете переполненные чемоданы.

«Далее давайте обсудим толпу у ворот вылета: их рейс еще даже не поместили на цифровое табло, а они уже в панике толпятся у выхода, как будто собираются на забег с быками», — раскритиковала еще один тип поведения пассажиров американка.

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Пользователи сети согласились с доводами блогерши и в комментариях поделились личным опытом. Так, среди наиболее неприятных привычек путешественников были также названы привычка хлопать после приземления самолета, хождение «туда-сюда» по коридору воздушного судна во время полета и откидывание кресел в тесных автобусах.

Ранее в октябре российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла, что больше всего раздражает в Турции ее соотечественников, которые приехали в республику на ПМЖ или на зимовку. Так, девушка удивилась жалобам на турецкий менталитет, «жирную» национальную кухню и выбор развлечений в стране.

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Дарья Рыбак
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