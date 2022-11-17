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17:13, 17 ноября 2022Россия

Стало известно о расстреле 39 пророссийских активистов в Херсоне

РИА Новости: украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне

Фото: Pool / Reuters

Украинские силовики в Херсоне расстреляли 39 пророссийских активистов, еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Об этом стало известно РИА Новости от представителя экстренных служб Херсонской области.

«Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, по словам представителя экстренных служб, украинские силовики запугивают выехавших из города жителей. Для этого они врываются в оставленные в Херсоне квартиры и дома, портят имущество и проводят обыски, которые сопровождаются фото- и видеосъемкой, утверждает он. Эти кадры отправляются собственникам жилья для их устрашения.

Ранее херсонские власти обвинили украинских военных в устрашении местного населения. Как сообщают в администрации области, Киев проводит в городе фильтрацию, а над неугодными устраиваются расправы.

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Алевтина Запольская
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