Диетолог предостерегла от сочетания хурмы с некоторыми продуктами

Врач Анжелика Дюваль: попытка запить хурму холодной водой и молоком грозит несварением

Попытки запить хурму молоком и холодной водой могут грозить несварением, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. О несочетаемости хурмы с некоторыми продуктами она предостерегла в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, хурму лучше всего употреблять отдельно от других продуктов для лучшего усвоения. «Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком. Может быть сильнейшее несварение в кишечнике», — сказала Дюваль.

Из-за содержания легкоусвояемых сахаров хурму не следует употреблять людям, страдающим от диабета, продолжила диетолог. Не стоит налегать на хурму и тем, у кого имеются проблемы с проходимостью кишечника, подчеркнула Дюваль.

По утверждению диетолога, при отсутствии противопоказаний регулярное употребление хурмы снижает уровень холестерина и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме того, эта ягода богата витамином C, помогающим защититься от простуды. «Также этот витамин улучшает общее самочувствие и разжижает кровь», — добавила она.

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