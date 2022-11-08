Россиянам рассказали о вызывающей рак популярной категории продуктов

Диетолог Русакова: любовь к выпечке может вызвать рак кишечника

Любовь к выпечке может вызвать рак кишечника, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. О том, почему эта популярная категория продуктов может спровоцировать опасное онкологическое заболевание, она рассказала россиянам в беседе с «Москвой 24».

По словам Русаковой, такого понятия, как «безопасная для здоровья выпечка», не существует: опасны любые хлебобулочные изделия, если регулярно есть их в больших количествах. В этой категории продуктов содержится большое количество простых углеводов и сахар, которые могут нарушить микрофлору кишечника. Из-за этого, как объяснила диетолог, желудочно-кишечный тракт начинает хуже работать, учащаются запоры и, как следствие, повышается риск развития рака кишечника.

Более того, в выпечке также содержатся маргарин и трансжиры, ухудшающие состояние здоровья, добавила Русакова. «Есть данные, что активное использование дрожжевой выпечки тоже может приводить к негативным последствиям и повышать риски онкологических заболеваний», — подытожила она.

В заключение диетолог напомнила, что людям с непереносимостью глютена стоит полностью исключить хлебобулочные изделия из рациона. Для них употребление выпечки может обернуться воспалительным процессом в ЖКТ и мутированием здоровых клеток в онкологические.

Ранее диетолог Наталья Круглова прокомментировала расхожее убеждение о необходимости каждый день есть суп. По ее словам, в этом нет никакой необходимости, так как первое блюдо — это просто вариант приема пищи. А некоторые супы и вовсе есть каждый день запрещено из-за их повышенной жирности.