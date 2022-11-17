Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с пленным бойцом ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в Telegram-канале политика.

«СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный», — написал глава республики.

Он заявил, что продолжит публиковать подобные видео, а также интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике.

Ранее украинские военнопленные рассказали, сколько граждан страны уклоняется от прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.