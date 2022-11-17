Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 17 ноября 2022Россия

Кадыров опубликовал видео с пленным бойцом ВСУ

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с пленным бойцом ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленным бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в Telegram-канале политика.

«СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передает горячий ахматовский привет пленный», — написал глава республики.

Он заявил, что продолжит публиковать подобные видео, а также интересные оперативные данные о задержанных, подбитой и уничтоженной технике.

Ранее украинские военнопленные рассказали, сколько граждан страны уклоняется от прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
В США оценили ракету российского истребителя
53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет
Россия обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете
Шанс распознать прослушку телефона оценили
Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии
В Германии произошел масштабный сбой сотовой связи
Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Украинские следователи прибыли на место падения ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.